Иран рекомендует избегать поездок в Турцию на наземном транспорте

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Власти Ирана рекомендуют гражданам страны избегать поездок в Турцию на наземном транспорте в связи с ситуацией с безопасностью на востоке страны, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление иранского МИД.

"В связи с последними событиями и нестабильностью на востоке Турции, министерство иностранных дел рекомендует гражданам, путешествующим в Турцию, избегать поездок на наземном транспорте до следующего уведомления и пользоваться воздушными перевозками", — говорится в рекомендациях, выпущенных иранским МИД.

Report со ссылкой на РИА Новости напоминает, что накануне стало известно, что боевики запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) обстреляли в провинции Агры на востоке страны следовавший из Ирана пассажирский автобус, убив гражданина Ирана и сержанта ВС Турции. По данным иранских властей, пассажиры автобуса не пострадали.

Обстановка в Турции резко обострилась после организованного 20 июля "Исламским государством" (ИГ) теракта на границе с Сирией и убийств полицейских в юго-восточных провинциях, ответственность за которые взяла РПК. Жертвами террористов стали более 50 человек.

Вооруженные силы Турции атакуют позиции ИГ на севере Сирии и РПК на севере Ирака. Удары наносятся с истребителей F-16, а также из танков и артиллерии с приграничной территории Турции. В ответ на это РПК заявила на своем сайте, что перемирие с Анкарой "утратило смысл".