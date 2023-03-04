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Иран разрешил с МАГАТЭ неясность по поводу якобы обогащения урана до 84%

Иран разрешил с МАГАТЭ неясность по поводу якобы обогащения урана до 84% Иран заверил генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, что уровень обогащения урана на ядерных объектах страны не превышает 60%.
В регионе
4 марта 2023 г. 15:15
Иран разрешил с МАГАТЭ неясность по поводу якобы обогащения урана до 84%

Иран заверил генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, что уровень обогащения урана на ядерных объектах страны не превышает 60%.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу заявил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами в ходе совместной пресс-конференции с Гросси, который находится с визитом в Тегеране.

Эслами подчеркнул, что в недавнем отчете МАГАТЭ говорится об обнаружении обогащенных до 84% частиц урана, тогда как конечный продукт не превышал 60-процентной отметки.

"В докладе господина Гросси речь шла об обнаружении частиц урана, а не о наращивании темпов обогащения до 84%. В резервуарах, где хранится продукция, обогащение урана не превышает 60%, поэтому эта неясность была разрешена", - приводит слова Эслами агентство ИРНА.

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Версия на английском языке Iran resolves ambiguity with IAEA over alleged enrichment of uranium to 84%

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