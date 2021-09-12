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Иран разрешил МАГАТЭ использовать камеры на ядерных объектах

Иран разрешил МАГАТЭ использовать камеры на ядерных объектах Глава Международной организации по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит Тегеран для консультаций с правительством Ирана по вопросам, связанным с ядерной сделкой.
В регионе
12 сентября 2021 г. 16:30
Иран разрешил МАГАТЭ использовать камеры на ядерных объектах

Глава Международной организации по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит Тегеран для консультаций с правительством Ирана по вопросам, связанным с ядерной сделкой.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, незадолго до этого в рамках предстоящей Генеральной конференции МАГАТЭ представитель организации встретится с вице-президентом Исламской республики и главой иранской Организации по атомной энергии (ОАЭИ) Мохаммадом Эслами.

"Генеральный директор МАГАТЭ также посетит Тегеран в ближайшем будущем для проведения консультаций на высоком уровне с правительством ИРИ с целью расширения сотрудничества между Ираном и МАГАТЭ в различных областях и обсуждения текущих вопросов, представляющих взаимный интерес", - говорится в совместном заявлении.

В частности, известно, что инспекторам международного агентства снова разрешено использовать камеры наблюдения с иранских ядерных объектов.

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Версия на английском языке Iran agrees to give IAEA access to monitoring cameras at nuclear sites
Версия на азербайджанском языке İran MAQATE-yə nüvə obyektlərində kameralardan istifadəyə icazə verib

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