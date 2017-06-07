Иран разрешил Катару полеты в своем воздушном пространстве

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Организация гражданской авиации Ирана выдала разрешение на полеты в своем воздушном пространстве катарской авиакомпании Qatar Airways, сообщает Report со ссылкой на иранское агентство Mehr.

Как заявили в Организации гражданской авиации Ирана, в регионе будут предприняты все необходимые меры для организации безопасных международных полетов согласно расписанию.

5 июня национальная авиакомпания Катара Qatar Airways приостановила все рейсы в Саудовскую Аравию, ОАЭ, Бахрейн и Египет.