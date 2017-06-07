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    Иран разрешил Катару полеты в своем воздушном пространстве

    Организация гражданской авиации Ирана: Будут предприняты все необходимые меры для организации безопасных международных полетов

    Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Организация гражданской авиации Ирана выдала разрешение на полеты в своем воздушном пространстве катарской авиакомпании Qatar Airways, сообщает Report со ссылкой на иранское агентство Mehr.

    Как заявили в Организации гражданской авиации Ирана, в регионе будут предприняты все необходимые меры для организации безопасных международных полетов согласно расписанию.

    5 июня национальная авиакомпания Катара Qatar Airways приостановила все рейсы в Саудовскую Аравию, ОАЭ, Бахрейн и Египет.

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