Иран разработает ракету-носитель для вывода спутников в космос

Иран приступил к разработке ракеты-носителя "Сарир", которая позволит выводить спутники на геостационарную орбиту.

Иран приступил к разработке ракеты-носителя "Сарир", которая позволит выводить спутники на геостационарную орбиту.

Как передает Report со ссылкой на ISNA, с таким заявлением выступил глава Космического агентства Ирана Хасан Салари.

На прошлой неделе министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Иса Зарепур сообщил, что ВКС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение иранских вооруженных сил) успешно вывели на орбиту Земли третий военный спутник "Нур-3".

Позднее стало известно, что Иран планирует до конца марта 2024 года запустить на орбиту еще два спутника.

"В области ракет-носителей мы приступили к первому шагу по достижению высоты 36 тыс. километров (геостационарной орбиты). Минобороны заключило контракт на создание экспериментального образца ракеты-носителя "Сарир" для суборбитальных и орбитальных полетов, начался процесс его строительства", - сказал Салари.