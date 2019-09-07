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Иран рассматривал возможный выход из ДНЯО

Иран рассматривал возможный выход из ДНЯО
​Иран после выхода США из сделки по ядерной программе рассматривал возможность не участвовать в договоре о нераспространении ядерного оружия
© РИА "Новости"

Иран после выхода США из сделки по ядерной программе и восстановления санкций против Тегерана рассматривал возможность не участвовать в договоре о нераспространении ядерного оружия, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Президенту Ирана и Высшему совету национальной безопасности был представлен список из различных мер. В первоначальном листе было множество вариантов, даже выход из договора о нераспространении, позже мы пересмотрели (этот вопрос – ред.)", - сообщил представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.

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