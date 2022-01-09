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Иран расширил санкционный список против США

Иран расширил санкционный список против США Иран добавил 51 официальное лицо в список граждан США, в отношении которых введены санкции в связи с убийством командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулейм
В регионе
9 января 2022 г. 06:45
Иран расширил санкционный список против США

Иран добавил 51 официальное лицо в список граждан США, в отношении которых введены санкции в связи с убийством командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандиса.

Как передает Report, об этом сообщило иранское агентство Mehr со ссылкой на заявление министерства иностранных дел страны.

Санкционный список пополнили, в частности, руководитель Агентства национальной безопасности США генерал Пол Накасоне, председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли и бывший советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен (занимал пост в 2019-2021 годах).

Ранее в список были включены экс-президент США Дональд Трамп, бывшие госсекретарь Майк Помпео и директор ЦРУ Джина Хаспел и другие высокопоставленные американские чиновники, однако их точное число не указывалось.

Напомним, что 3 января 2020 года в результате ракетной атаки американских ВВС в районе аэропорта Багдада были убиты Сулеймани и аль-Мухандис. В ответ Тегеран в ночь на 8 января 2020 года нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиля.

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Версия на азербайджанском языке İran ABŞ-a qarşı sanksiyalar siyahısını genişləndirib

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