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Иран расширил санкции против Евросоюза

Иран расширил санкции против Евросоюза Иран внес в санкционный список 12 физических и восемь юридических лиц, связанных с Евросоюзом, в ответ на введенные им ограничительные меры против исламской республики.
В регионе
26 октября 2022 г. 13:08
Иран расширил санкции против Евросоюза

Иран внес в санкционный список 12 физических и восемь юридических лиц, связанных с Евросоюзом, в ответ на введенные им ограничительные меры против исламской республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в среду заявлении МИД Ирана.

В санкционный список, наряду с другими организациями, включили персидские редакции германской медиакомпании Deutsche Welle (признана в РФ СМИ-иноагентом) и французской радиостанции Radio France internationale.

Кроме того, исламская республика ввела санкции против главных редакторов германской газеты Bild и нескольких членов Европарламента.

Ранее сообщалось о том, что ЕС ввел санкции против производителя иранских беспилотников Shahed Aviation Industries и трех генералов из этой республики за поставки дронов России, которые используются в боевых действиях в Украине.

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