​Иран рассчитывает увеличить поставки газа в Армению в пять раз

Баку. 7 Февраля. REPORT.AZ/ Иран в рамках строительства третьей линии электропередач рассматривает возможность увеличения экспорта газа в Армению в пять раз.

Как передает Report со ссылкой на агентство Mehr, об этом заявил в воскресение директор Национальной компании по экспорту газа Ирана Алиреза Камели.

"Даже на основании совместного соглашения (между Ираном и Арменией) существует возможность увеличить поставки газа до пяти миллионов кубометров в день", — сказал Камели.

На данный момент Иран ежедневно экспортирует порядка одного миллиона кубометров газа в Армению. Строительство новых линий электропередач может стать ключевым фактором увеличения поставок иранского газа в Армению, считает директор компании.

Иран и Армения в августе 2015 года заключили соглашение о строительстве третьей ЛЭП, которая соединит энергосистемы двух стран. Контракт, оценивающийся в 107 миллионов евро, предусматривает возведение за два года ЛЭП протяженностью 275 километров. Это позволит втрое увеличить объемы взаимных поставок электроэнергии. Иран рассчитывает с помощью данного проекта подключиться к энергосистемам Грузии и России. Третья ЛЭП, в 400 кВт, облегчит поставки армянской электроэнергии взамен иранского газа, поступающего на Ереванскую ТЭЦ.

Получаемое Арменией иранское "голубое топливо" перерабатывается в электроэнергию и направляется обратно в исламскую республику из расчета 3 кВт.ч за 1 кубометр природного газа. По данным таможенной службы, в течение 2014 года в Армению из Ирана было импортировано 383 миллиона кубометров газа.