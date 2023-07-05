Иран пытался перехватить два нефтяных танкера близ Ормузского пролива

Иранские военные пытались задержать два нефтяных танкера в районе Ормузского пролива ранним утром в среду.
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"Военно-морские силы Ирана попытались перехватить коммерческие танкеры, которые, не нарушая законы, следовали по маршруту в международных водах. ВМС США немедленно ответили и предотвратили эти попытки перехвата", - заявил представитель Пятого флота Тим Хоукинс.
По его информации, иранские моряки открыли огонь в сторону одного из танкеров. При этом, выстрелы не нанесли урона судну, шедшему под флагом Багамских островов и принадлежащему Греции.
Оба судна продолжили следование по своему маршруту после инцидента.