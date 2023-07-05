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Иран пытался перехватить два нефтяных танкера близ Ормузского пролива

Иран пытался перехватить два нефтяных танкера близ Ормузского пролива Иранские военные пытались задержать два нефтяных танкера в районе Ормузского пролива ранним утром в среду.
В регионе
5 июля 2023 г. 20:45
Иран пытался перехватить два нефтяных танкера близ Ормузского пролива

Иранские военные пытались задержать два нефтяных танкера в районе Ормузского пролива ранним утром в среду.

Как передает Report, об этом заявили в Пятом флоте ВМС США, в зону ответственности которого входит западная часть Индийского океана и Персидский залив.

"Военно-морские силы Ирана попытались перехватить коммерческие танкеры, которые, не нарушая законы, следовали по маршруту в международных водах. ВМС США немедленно ответили и предотвратили эти попытки перехвата", - заявил представитель Пятого флота Тим Хоукинс.

По его информации, иранские моряки открыли огонь в сторону одного из танкеров. При этом, выстрелы не нанесли урона судну, шедшему под флагом Багамских островов и принадлежащему Греции.

Оба судна продолжили следование по своему маршруту после инцидента.

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