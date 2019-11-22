Иран проводит масштабные военные учения ВВС

Иранские ВВС проводят масштабные военные учения "Стражи неба Велаят-98" в центральной провинции Семнан, сообщает Report со ссылкой на Press TV.

Учение проводится на территории площадью 416 тысяч квадратных километров, которая имитирует общую зону Персидского залива и стратегический Ормузский пролив.

"ВВС Ирана проводят масштабные учения с целью испытания новейшей военной техники и повышения боеготовности перед лицом потенциальных угроз в смоделированных условиях реальной войны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что различные типы современных ракетных и радиолокационных систем, разработанных и произведенных в стране, будут противостоять различным воздушным угрозам во время учений.

Командующий ВВС иранской армии, бригадный генерал Алиреза Сабахи-Фард заявил, что на первом этапе учений будут обнаружены и идентифицированы цели противника, а на следующем этапе радиолокационная система будет поражать воздушно-десантные цели.

Он предостерег внешние силы от любого нарушения воздушного пространства Ирана, которое он назвал "красной линией" страны.