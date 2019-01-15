Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Иран провел переговоры с талибами в соответствии с поддержанием стабильности в Афганистане и срывом заговора сторонников ИГИЛ.

Как передает Report со ссылкой на ILNA, об этом заявил председатель комитета по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Хешматолла Фалахатпише.

Он отметил, что проведение этих переговоров не означает признание этой группы.

"Исламская Республика Иран имела разногласия и серьезную напряженность с талибами, которые были разрешены по историческим причинам", - отметил он.

Старший законодатель добавил, что это правда, что талибы получили власть в Афганистане: "Исламская Республика видит в Афганистане опасность хуже, чем талибы".