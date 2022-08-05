Иран провел переговоры с ЕС и РФ по ядерной программе

Главный переговорщик от Ирана Али Багери Кани, прибывший в Вену на переговоры по восстановлению СВПД, в четверг провел двусторонние встречи со своим коллегой от ЕС Энрике Морой и постпредом РФ при международных организациях в Вене Михаилом Ульяновом.

Главный переговорщик от Ирана Али Багери Кани, прибывший в Вену на переговоры по восстановлению СВПД, в четверг провел двусторонние встречи со своим коллегой от ЕС Энрике Морой и постпредом РФ при международных организациях в Вене Михаилом Ульяновом.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает агентство "Мехр".

"Главный представитель Ирана на переговорах Али Багери Кани и заместитель главы дипломатии ЕС Энрике Мора провели двустороннюю встречу в четверг в Вене. На встрече обе стороны обсудили недавнее развитие событий вокруг соглашения по иранской ядерной программе - СВПД", - отмечает агентство.

"Ранее в четверг главный переговорщик от Ирана Али Багери Кани встретился и поговорил с главным переговорщиком РФ Михаилом Ульяновым", - также передает "Мехр".

По данным агентства, что за этими встречами последуют двусторонние переговоры с участием Кани и других участников диалога - в различных форматах.