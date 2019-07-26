Иран провёл испытания баллистической ракеты средней дальности

Военнослужащие Ирана провели испытания баллистической ракеты средней дальности,

Как передаёт Report, об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники.

По данным канала, мероприятие состоялось в ночь на 25 июля.

Предполагается, что иранские военные могли запустить ракету "Шахаб-3", которая, пролетев около 965 км, упала в пустыне недалеко от Тегерана.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Тегеран готов к переговорам с Вашингтоном по программе разработки ракет.