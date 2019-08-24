Иран провел испытание новой ракеты собственного производства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Хосейн Салами.

"Наша страна всегда была местом испытания различных оборонительных и стратегических систем, и это бесконечный путь по наращиванию нашей мощи. Вчера был один из успешных дней для иранской нации", - цитирует агентство Tasnim слова Салами.

Агентство уточняет, что речь идет об испытании новой ракеты отечественного производства. Прочие детали не приводятся.

Напомним, ранее сообщалось, что Иран представил новый зенитно-ракетный комплекс "Бавар-373".