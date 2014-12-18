Иран проведет широкомасштабные военные учения

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Иран проведет широкомасштабные военные маневры под условным названием "Мухаммед - посланник Бога".

Как сообщает Report со ссылкой на иранское агентство "Тасним", по словам заместителя командующего вооруженными силами Ирана бригадного генерала Абдольрахима Мусави, в учениях примут участие сухопутные войска страны, ВВС, ВМС и силы противовоздушной обороны.

По его словам, основная часть маневров пройдет с 23 по 31 декабря на территории свыше двух миллионов квадратных километров и они затронут морские районы, расположенные в северной части Индийского океана, Персидского залива и районе Ормузского пролива.