О нас

Иран проведет обмен заключенными с США после получения доступа к $6 млрд

Иран проведет обмен заключенными с США после получения доступа к $6 млрд Власти Ирана осуществят обмен заключенными с США после того, как замороженные в Южной Корее активы исламской республики в размере $6 млрд поступят на иранские счета в Катаре.
В регионе
16 сентября 2023 г. 20:27
Иран проведет обмен заключенными с США после получения доступа к $6 млрд

Власти Ирана осуществят обмен заключенными с США после того, как замороженные в Южной Корее активы исламской республики в размере $6 млрд поступят на иранские счета в Катаре.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Tasnim.

По его сведениям, в ближайшие один-два дня $6 млрд, которые были заморожены на счетах в южнокорейских банках в результате действия санкций США, будут переведены на счета в двух катарских банках.

После того, как Центральный банк Ирана подтвердит перевод средств, в Дохе должен состояться обмен заключенными между Тегераном и Вашингтоном.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İran ABŞ-la məhbusların mübadiləsinin şərtini açıqlayıb

Самое важное

В Лачыне прозвенел первый за 32 года школьный звонок, начались занятия в школе № 2
ФотоВ Лачыне прозвенел первый за 32 года школьный звонок, начались занятия в школе № 2
15 сентября 2023 г. 10:58
МО: ВС Армении обстреляли позиции армии Азербайджана в Нахчыване
МО: ВС Армении обстреляли позиции армии Азербайджана в Нахчыване
14 сентября 2023 г. 17:01
Президент Азербайджана принял участие в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Душанбе
ФотоПрезидент Азербайджана принял участие в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Душанбе
14 сентября 2023 г. 16:58
МИД Азербайджана: Армения пытается отвлечь внимание от своих провокаций
МИД Азербайджана: Армения пытается отвлечь внимание от своих провокаций
14 сентября 2023 г. 11:32
Азербайджанским военнослужащим, погибшим в ДТП, будет присвоен статус шехида
Азербайджанским военнослужащим, погибшим в ДТП, будет присвоен статус шехида
14 сентября 2023 г. 11:00
Президент Азербайджана прибыл с визитом в Таджикистан
ФотоПрезидент Азербайджана прибыл с визитом в Таджикистан
14 сентября 2023 г. 10:31
В результате аварии военно-транспортного средства погибли военнослужащие Азербайджанской армии
В результате аварии военно-транспортного средства погибли военнослужащие Азербайджанской армии
13 сентября 2023 г. 20:33
МИД: Азербайджан представил Армении свои комментарии по мирному соглашению
МИД: Азербайджан представил Армении свои комментарии по мирному соглашению
13 сентября 2023 г. 15:16
МО: Пресечена провокация незаконных армянских вооруженных формирований в Агдамском направлении
МО: Пресечена провокация незаконных армянских вооруженных формирований в Агдамском направлении
13 сентября 2023 г. 13:26
Президент принял участие в открытии нового здания полной средней школы номер 11 в Хырдалане
ФотоПрезидент принял участие в открытии нового здания полной средней школы номер 11 в Хырдалане
12 сентября 2023 г. 13:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi