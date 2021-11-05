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Иран произвел 25 килограммов урана с обогащением 60%

Иран произвел 25 килограммов урана с обогащением 60% Иран произвел по меньшей мере 25 килограммов урана с уровнем обогащения 60% и 210 килограммов урана, обогащенного до 20%. Как передает Report со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бех
В регионе
5 ноября 2021 г. 15:17
Иран произвел 25 килограммов урана с обогащением 60%

Иран произвел по меньшей мере 25 килограммов урана с уровнем обогащения 60% и 210 килограммов урана, обогащенного до 20%. Как передает Report со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.

"Согласно закону, мы должны производить 120 килограммов (в год – ред.) с обогащением 20%, а сейчас мы перешли рубеж в 210 килограммов. К настоящему моменту мы произвели 25 килограммов с обогащением 60%, что не способны производить никакие страны кроме тех, которые обладают ядерным оружием", - заявил Камальванди, слова которого приводятся на сайте организации.

В сентябре МАГАТЭ сообщило, что Иран увеличил свои запасы урана, обогащенного значительнее, чем это предусмотрено. Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) предполагает обогащение на уровне 3,67%. Согласно отчету, запасы обогащенного до 20% урана в Иране составили тогда 84,3 килограмма (по сравнению с 62,8 в мае). А запасы обогащенного до 60% урана - 10 килограммов (по сравнению с 2,4 килограмма в мае).

Ранее правительства Германии, Франции и Великобритании заявили, что обеспокоены данными МАГАТЭ, что Иран произвел металлический уран, обогащенный до 20%, и существенно расширил мощности по производству урана, обогащенного до 60%.

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