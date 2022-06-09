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Иран проинформировал МАГАТЭ, что убирает 27 камер наблюдения со своих объектов

Иран проинформировал МАГАТЭ, что убирает 27 камер наблюдения со своих объектов Иран уведомил Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о том, что убирает 27 видеокамер по мониторингу за его деятельностью на ядерных объектах.
В регионе
9 июня 2022 г. 15:45
Иран проинформировал МАГАТЭ, что убирает 27 камер наблюдения со своих объектов

Иран уведомил Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о том, что убирает 27 видеокамер по мониторингу за его деятельностью на ядерных объектах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил сегодня генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Мы были проинформированы, что 27 камер отключаются в Иране от мониторинговой системы", - сказал Гросси на пресс-конференции в Вене.

Гросси называл это "серьезным вызовом" для работы МАГАТЭ в Иране и для возможности подтвердить, что Тегеран соблюдает Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Он добавил, что 40 камер МАГАТЭ остаются работать в Иране.

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Версия на английском языке Iran tells UN's nuclear watchdog 27 surveillance cameras to be removed from nuclear sites

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