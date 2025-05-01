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Иран продолжит участвовать в ориентированных на результат переговорах с США

Иран продолжит участвовать в ориентированных на результат переговорах с США Иран продолжит твердо и решительно участвовать в ориентированных на результат переговорах с США по урегулированию разногласий вокруг его ядерной программы.
В регионе
1 мая 2025 г. 20:26
Иран продолжит участвовать в ориентированных на результат переговорах с США

Иран продолжит твердо и решительно участвовать в ориентированных на результат переговорах с США по урегулированию разногласий вокруг его ядерной программы.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Ирана, распространенном после решения о переносе очередного раунда диалога.

"С самого начала переговоров иранская делегация добросовестно обозначила четкие рамки, основанные на принципиальных позициях нашей страны в соответствии с международным правом в сфере мирного использования ядерной энергии и необходимости отмены незаконных санкций. Иран продемонстрировал серьезность своих намерений, нацеленных на достижение справедливого, разумного и устойчивого взаимопонимания, и будет твердо и решительно двигаться по этому пути", - приводятся в заявлении слова официального представителя дипведомства Эсмаила Багаи.

Отметим, что США и Иран при посредничестве Омана провели уже три раунда переговоров по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы Тегерана. Иранскую делегацию на консультациях возглавляет министр иностранных дел Аббас Арагчи, американскую - спецпосланник президента Стивен Уиткофф.

Ранее оманский министр иностранных дел Бадр аль-Бусаиди сообщил, что очередной раунд переговоров между США и Ираном, запланированный на 3 мая, отложен по логистическим причинам.

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Версия на азербайджанском языке İran ABŞ ilə nəticəyə yönəlmiş danışıqlarda iştiraka davam edəcək

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