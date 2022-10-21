Иран призвал своих граждан отказаться от поездок в Украину

Иранские власти выступили с призывом к своим гражданам отказаться от поездок в Украину.

Иранские власти выступили с призывом к своим гражданам отказаться от поездок в Украину.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу объявило иранское Министерство иностранных дел.

"В связи с растущей нестабильностью в Украине мы [иранские власти] настоятельно рекомендуем всем гражданам Ирана воздержаться от поездок в эту страну", - говорится в заявлении консульского отдела МИД Ирана, которое процитировало иранское Mehr News Agency.

Кроме того, МИД Ирана рекомендовал иранским гражданам, проживающим на Украине, "покинуть эту страну, чтобы сохранить свою безопасность". При этом внешнеполитическое ведомство призвало находящихся в Украине иранцев "сохранять спокойствие" и при необходимости обращаться в посольство Ирана в Киеве.