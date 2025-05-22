Иран призвал мировое сообщество принять меры против угроз Израиля его ядерным объектам

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в четверг заявил, что мировое сообщество не должно оставлять без внимания угрозы Израиля в отношении ядерной программы Ирана, иначе Тегерану придется пойти на особые меры для ее защиты.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в четверг заявил, что мировое сообщество не должно оставлять без внимания угрозы Израиля в отношении ядерной программы Ирана, иначе Тегерану придется пойти на особые меры для ее защиты.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом он написал в соцсети Х.

"В письме к генсеку ООН Антониу Гуттеришу и гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси я призвал международное сообщество пойти на эффективные превентивные меры против продолжающихся израильских угроз. Если не заняться ими, Иран будет вынужден прибегнуть к специальным действиям по защите ядерных объектов и материалов", - отметил он.

Аракчи уточнил, что дальнейшие шаги Ирана будут зависеть от реакции международных структур. Он отметил, что появившиеся сообщения о планах Израиля атаковать иранские ядерные объекты требуют немедленного осуждения Советом безопасности ООН и МАГАТЭ.

В свою очередь представитель Корпуса стражей Исламской революции генерал-майор Али Мохаммад Наэини в четверг заверил, что иранские военные дадут мощный ответ в случае атаки Израиля.