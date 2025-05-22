О нас

Иран призвал мировое сообщество принять меры против угроз Израиля его ядерным объектам

Иран призвал мировое сообщество принять меры против угроз Израиля его ядерным объектам Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в четверг заявил, что мировое сообщество не должно оставлять без внимания угрозы Израиля в отношении ядерной программы Ирана, иначе Тегерану придется пойти на особые меры для ее защиты.
В регионе
22 мая 2025 г. 16:55
Иран призвал мировое сообщество принять меры против угроз Израиля его ядерным объектам

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в четверг заявил, что мировое сообщество не должно оставлять без внимания угрозы Израиля в отношении ядерной программы Ирана, иначе Тегерану придется пойти на особые меры для ее защиты.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом он написал в соцсети Х.

"В письме к генсеку ООН Антониу Гуттеришу и гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси я призвал международное сообщество пойти на эффективные превентивные меры против продолжающихся израильских угроз. Если не заняться ими, Иран будет вынужден прибегнуть к специальным действиям по защите ядерных объектов и материалов", - отметил он.

Аракчи уточнил, что дальнейшие шаги Ирана будут зависеть от реакции международных структур. Он отметил, что появившиеся сообщения о планах Израиля атаковать иранские ядерные объекты требуют немедленного осуждения Советом безопасности ООН и МАГАТЭ.

В свою очередь представитель Корпуса стражей Исламской революции генерал-майор Али Мохаммад Наэини в четверг заверил, что иранские военные дадут мощный ответ в случае атаки Израиля.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İran dünya birliyini İsrailin təhdidlərinə qarşı tədbirlər görməyə çağırıb

Самое важное

Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Албанию
ФотоПрезидент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Албанию
15 мая 2025 г. 18:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi