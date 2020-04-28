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Иран привлёк 80 тысяч военных для борьбы с коронавирусом

​Иран привлёк 80 тысяч военных для борьбы с коронавирусом

В Иране заявили, что не менее 80 тыс. иранских солдат и офицеров принимают участие в спецоперациях по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.

Как передает Report со ссылкой на RT, об этом сообщает Fars.

"В борьбе с распространением коронавируса в стране участвуют армейские подразделения, в состав которых входят до 80 тыс. бойцов", — сказал представитель сухопутных войск Ирана.

Отмечается, что военные проводят дезинфекцию улиц и площадей населённых пунктов, а также осуществляют проверку транспортных средств при въезде и выезде из городов.

Число заражений коронавирусом в Иране достигло 92,6 тысячи случаев, из которых почти 5,9 тысячи со смертельным исходом. 

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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