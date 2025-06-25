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Иран приостанавливает сотрудничество с МАГАТЭ

Иран приостанавливает сотрудничество с МАГАТЭ Парламент Ирана одобрил законопроект о приостановке сотрудничества Тегерана с МАГАТЭ.
В регионе
25 июня 2025 г. 10:49
Иран приостанавливает сотрудничество с МАГАТЭ

Парламент Ирана одобрил законопроект о приостановке сотрудничества Тегерана с МАГАТЭ.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

В соответствии с законопроектом, правительство Ирана должно приостановить сотрудничество с МАГАТЭ до тех пор, пока Тегерану не будут предоставлены ощутимые гарантии профессионального поведения агентства.

Документ предполагает, что сотрудники агентства не могут регулярно посещать страну для инспекций ядерных объектов. Теперь они смогут посещать республику только в случаях, когда речь идет об обеспечении безопасности ядерных объектов и лишь при согласии Совбеза Ирана.

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