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Иран приостановил паломнические поездки в Ирак

Иран приостановил паломнические поездки в Ирак
​Власти Ирана приняли решение временно приостановить паломнические поездки в Ирак из-за угрозы распространения нового коронавируса

Власти Ирана приняли решение временно приостановить паломнические поездки в Ирак из-за угрозы распространения нового коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель иранской Организации хаджа и паломничества Мохаммад Азад.

"Паломнические поездки (в Ирак – ред.) воздушным транспортом приостановлены", - заявил М.Азад. Он также добавил, что "приостановлено также наземное сообщение".

Информация о первых случаях заболевания в Иране, спровоцированного коронавирусом, появилась 19 февраля. На текущий момент зарегистрировано 28 случаев, пять из которых закончились летальным исходом.

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