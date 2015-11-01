Иран приобрел 13 самолетов "Boeing-737"

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Компания гражданской авиации Ирана приобрела 13 пассажирских самолетов "Boeing-737".
Как сообщает Report, информацию распространили иранские СМИ.
Два приобретенных лайнера типа "Boeing-737-400" доставят в Иран 2 ноября.
Самолеты приобрели компании "Caspian Airline", "Nasim Air", "Aseman Air" и "Mahan Air".
Купленные авиалайнеры производства как минимум 15-летней давности.
Отметим, что из-за ядерной программы Иран не мог приобретать пассажирские самолеты и запчасти для гражданских самолетов.
Продажа Ирану "Boeing-737" расценивается как показатель смягчения применяемых санкций.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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