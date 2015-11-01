Иран приобрел 13 самолетов "Boeing-737"

1 ноября, 2015 16:31

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Компания гражданской авиации Ирана приобрела 13 пассажирских самолетов "Boeing-737". Как сообщает Report, информацию распространили иранские СМИ. Два приобретенных лайнера типа "Boeing-737-400" доставят в Иран 2 ноября. Самолеты приобрели компании "Caspian Airline", "Nasim Air", "Aseman Air" и "Mahan Air". Купленные авиалайнеры производства как минимум 15-летней давности. Отметим, что из-за ядерной программы Иран не мог приобретать пассажирские самолеты и запчасти для гражданских самолетов. Продажа Ирану "Boeing-737" расценивается как показатель смягчения применяемых санкций.