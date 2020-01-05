Иран примет сегодня решение о «ядерной сделке»

Тегеран сегодня примет окончательное решение по следующему этапу сокращения ядерных обязательств.

Как передает Report со ссылкой на РИА «Новости», об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

«Уже были приняты решения по поводу пятого шага (сокращения ядерных обязательств – ред.), однако, принимая во внимание текущую обстановку, сегодня вечером пройдет важное совещание по этому поводу», - сказал А.Мусави в ходе брифинга.

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель обсудил с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом последние события в регионе. Они также обсудили «важность сохранения» ядерной сделки, из которой вышли США. Ж.Боррель подтвердил свою решимость исполнять роль координатора для поддержания единства оставшихся участников соглашения и его «полномасштабного претворения в жизнь».