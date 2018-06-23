Иран примет решение о выходе из ядерной сделки после переговоров с участниками сделки

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Тегеран примет решение о судьбе ядерной сделки по итогам переговоров со сторонами договоренности.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом в интервью агентству IRNA заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

Накануне он не исключил, что Иран может выйти из ядерной сделки в течение нескольких недель.

"Наше решение по этому вопросу зависит от переговоров с европейскими странами, Китаем и Россией", - сообщил А.Аракчи.

По его словам, Иран в данный момент занял выжидательную позицию и хочет посмотреть, способны ли оставшиеся члены сделки восполнить выход США из нее и обеспечить выгоды, которые Иран получал от договоренности.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.