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Иран применил ракеты с ИИ на маневрах ВМС в Персидском заливе

Иран применил ракеты с ИИ на маневрах ВМС в Персидском заливе ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) применили ракеты класса воздух - поверхность с элементами искусственного интеллекта (ИИ) во время начавшихся на прошлой неделе серии военно-морских маневров в Персидском заливе.
В регионе
27 января 2025 г. 17:52
Иран применил ракеты с ИИ на маневрах ВМС в Персидском заливе

ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) применили ракеты класса воздух - поверхность с элементами искусственного интеллекта (ИИ) во время начавшихся на прошлой неделе серии военно-морских маневров в Персидском заливе.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

Пуски отечественных ракет с ИИ Ghaem и Almas состоялись с усовершенствованных беспилотников Mohajer-6 и Abаbil-5 по условным целям противника, цитирует агентство командующего ВМС КСИР Алиреза Тангсири. В ходе проводимых маневров отрабатываются операции по защите с моря иранских нефтехимических и нефтяных предприятий на побережье и атомной электростанции "Бушер".

По словам Тангсири, Иран производит и уже развернул крылатые ракеты с технологией ИИ дальностью более 1 тыс. км.

АЭС "Бушер" строится на юге Ирана с помощью России. В сентябре 2011 года первый энергоблок был подключен к сети, в ноябре 2014 года подписан контракт на сооружение второй очереди АЭС - второго и третьего энергоблоков. Планируется, что в эксплуатацию они будут введены в 2025 году и 2027 году соответственно.

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