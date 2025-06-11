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Иран пригрозил ударить по всем базам США на Ближнем Востоке в случае конфликта

Иран пригрозил ударить по всем базам США на Ближнем Востоке в случае конфликта Иран нанесет удар по всем американским базам на Ближнем Востоке в случае начала конфликта с США.
В регионе
11 июня 2025 г. 12:35
Иран пригрозил ударить по всем базам США на Ближнем Востоке в случае конфликта

Иран нанесет удар по всем американским базам на Ближнем Востоке в случае начала конфликта с США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Минобороны генерал-майор Азиз Насирзаде.

"Некоторые представители [американской] стороны угрожают, что если переговоры не приведут к результату, дело дойдет до столкновения. Надеюсь, переговоры завершатся успешно, но если нам будет навязано вооруженное столкновение, потери противника однозначно будут выше, и в этом случае США придется покинуть регион. Все американские базы находятся в зоне нашей досягаемости, и мы без колебаний нанесем удары по ним на территории стран, где они размещены", - сказал он в эфире иранской гостелерадиокомпании.

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Версия на английском языке Iran threatens to strike all US bases in Middle East in case of conflict

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