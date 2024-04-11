О нас

Иран пригрозил ударами по объектам США

Иран пригрозил ударами по объектам США Иран по двусторонним каналам предупредил администрацию США, что может нанести удар по американским целям, если Вашингтон поможет Израилю избежать наказания за обстрел консульства исламской республики в Дамаске.
В регионе
11 апреля 2024 г. 17:09
Иран пригрозил ударами по объектам США

Иран по двусторонним каналам предупредил администрацию США, что может нанести удар по американским целям, если Вашингтон поможет Израилю избежать наказания за обстрел консульства исламской республики в Дамаске.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал The Intercept.

Он ссылается на сообщение, направленное Ираном в Совет национальной безопасности (СНБ) Белого дома. Как отмечает портал, 9 апреля сотрудник СНБ сказал другим представителям американской администрации, что не хотел бы разглашать информацию о текущих контактах Вашингтона и Тегерана, поскольку официальные дипломатические отношения между странами не установлены.

Как сообщило ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники, США и их союзники утверждают, что ответный удар Ирана по военным и правительственным объектам в Израиле неизбежен. По их утверждениям, это может произойти с применением высокоточных ракет в ближайшие дни. Представители США помогают Израилю обменом разведывательной информацией по этой теме.

Управление по связям с общественностью КСИР 1 апреля проинформировало о гибели семи иранских военных советников в результате удара ВВС Израиля по консульскому отделу посольства Ирана в сирийской столице. Погибли два генерала КСИР и еще пять офицеров.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Президент Азербайджана поделился публикацией по случаю праздника Рамазан
Президент Азербайджана поделился публикацией по случаю праздника Рамазан
9 апреля 2024 г. 21:09
Шахбаз Шариф поздравил президента Ильхама Алиева
Шахбаз Шариф поздравил президента Ильхама Алиева
9 апреля 2024 г. 20:04
Эрдоган поздравил Ильхама Алиева по случаю Рамазана
Эрдоган поздравил Ильхама Алиева по случаю Рамазана
9 апреля 2024 г. 15:46
Минобороны: Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
Минобороны: Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
9 апреля 2024 г. 13:58
В ряд судов Азербайджана назначены председатели и судьи
В ряд судов Азербайджана назначены председатели и судьи
8 апреля 2024 г. 16:21
Назначен новый председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами
Назначен новый председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами
8 апреля 2024 г. 12:14
Глава Северного Кипра позвонил президенту Азербайджана
Глава Северного Кипра позвонил президенту Азербайджана
6 апреля 2024 г. 18:38
SOCAR создаст систему SCADA для экспорта газа
SOCAR создаст систему SCADA для экспорта газа
6 апреля 2024 г. 12:59
В Агдаме сработал детонатор, ранен сотрудник ANAMA
В Агдаме сработал детонатор, ранен сотрудник ANAMA
6 апреля 2024 г. 10:58
Минобороны: За минувшие сутки позиции азербайджанской армии 30 раз подверглись обстрелу
Минобороны: За минувшие сутки позиции азербайджанской армии 30 раз подверглись обстрелу
6 апреля 2024 г. 09:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi