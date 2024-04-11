Иран пригрозил ударами по объектам США

Иран по двусторонним каналам предупредил администрацию США, что может нанести удар по американским целям, если Вашингтон поможет Израилю избежать наказания за обстрел консульства исламской республики в Дамаске.

Иран по двусторонним каналам предупредил администрацию США, что может нанести удар по американским целям, если Вашингтон поможет Израилю избежать наказания за обстрел консульства исламской республики в Дамаске.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал The Intercept.

Он ссылается на сообщение, направленное Ираном в Совет национальной безопасности (СНБ) Белого дома. Как отмечает портал, 9 апреля сотрудник СНБ сказал другим представителям американской администрации, что не хотел бы разглашать информацию о текущих контактах Вашингтона и Тегерана, поскольку официальные дипломатические отношения между странами не установлены.

Как сообщило ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники, США и их союзники утверждают, что ответный удар Ирана по военным и правительственным объектам в Израиле неизбежен. По их утверждениям, это может произойти с применением высокоточных ракет в ближайшие дни. Представители США помогают Израилю обменом разведывательной информацией по этой теме.

Управление по связям с общественностью КСИР 1 апреля проинформировало о гибели семи иранских военных советников в результате удара ВВС Израиля по консульскому отделу посольства Ирана в сирийской столице. Погибли два генерала КСИР и еще пять офицеров.