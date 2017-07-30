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    Иран пригрозил США серьезными последствиями за обстрел катеров

    Они назвали действия США непрофессиональными

    Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Иранские военные прокомментировали обстрелы своих патрульных катеров со стороны американских военных в Персидском заливе. Они назвали действия США непрофессиональными и пригрозили, что подобные инциденты могут привести к «серьезным последствиям для американцев и региона».

    Как передает Report со ссылкой на Tasnim, об этом заявил заместитель командующего иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) по политическим вопросам Расул Санаи Рад.

    «Поступки американцев — это непрофессиональное поведение», — отметил он.

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