Иран пригрозил США и Израилю построить в 100 раз больше ядерных центров

Иран построит в сотни раз больше ядерных объектов, если США и Израиль посмеют нанести по ним удар.

Иран построит в сотни раз больше ядерных объектов, если США и Израиль посмеют нанести по ним удар.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан во время поездки в провинцию Бушер.

"Они (имеются в виду США и Израиль) угрожают ударить по нашим ядерным центрам. Они могут ударить по зданиям, но не могут ударить по "мозгам", которые это строят. Пусть ударят по сотне центров, тысячи таких же будут построены вновь", - заявил иранский президент. Прямую трансляцию вел телеканал SNN.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что, по данным разведывательных агентств США, Израиль рассматривает возможность масштабных ударов по иранским ядерным объектам в 2025 году, стремясь воспользоваться ослаблением Тегерана.

10 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что остановить Иран от разработки ядерного оружия можно либо с помощью бомб, либо путем подписания соглашения. Американский лидер добавил, что хотел бы заключить с исламской республикой сделку, не прибегая к военным ударам.