Иран предупредил по поводу угрозы раскола Йемена

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/Вступление Йемена на путь раскола не принесет выгоды ни одной стороне в регионе.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu,об этом заявил официальному иранскому информагентству IRNA замминистра иностранных дел Ирана Хусейин Эмир Абдуллахийан.

Акцентируя внимание на угрозе раскола Йемена, он призвал стороны не допускать стратегических ошибок.

«Йеменский народ и его лидеры не позволят, чтобы объединенный Йемен превратился в Сомали и Ливию. Я призываю лиц, которые пытаются навязать стране гражданскую войну из Адена, не совершать стратегических ошибокв расчетах», - подчеркнул он.

Иран поддерживает территориальную целостность Йемена и мирный план, подготовленный для урегулирования ситуации в этой стране странами Персидского залива, отметил Абдуллахийан.