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    Иран представил свой первый истребитель собственного производства - ФОТО

    © Tasnim

    Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Иран представил во вторник первый реактивный истребитель собственного производства под названием "Косар", сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Истребитель провел первый показательный полет на церемонии в честь предстоящего национального Дня оборонной промышленности страны. На демонстрации истребителя присутствовал президент Ирана Хасан Роухани.

    Отметим, что о презентации нового истребителя ранее заявлял министр обороны Ирана Амир Хатами. Он подчеркнул, что Иран действует в рамках "стратегии активного сдерживания".

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