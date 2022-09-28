Иран представил новый разведывательный дрон в рамках "Недели священной обороны"

Новый разведывательный дрон представлен в Иране в рамках проходящей там "Недели священной обороны". Боевой БПЛА Shahab располагает потолком высоты более чем в 3 тыс. м, способен находиться в воздухе до 8 часов подряд и проводить миссии в диапазоне 200 км.

Новый разведывательный дрон представлен в Иране в рамках проходящей там "Недели священной обороны". Боевой БПЛА Shahab располагает потолком высоты более чем в 3 тыс. м, способен находиться в воздухе до 8 часов подряд и проводить миссии в диапазоне 200 км.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.

"Неделя священной обороны" началась 22 сентября и приурочена к годовщине разразившегося в 1980 году ирано-иракского вооруженного конфликта. Традиционно в эти дни в Иране проводятся мероприятия по демонстрации военного потенциала страны. Кроме того, представители армии отчитываются о реализации оборонных проектов.

Ранее иранская сторона сообщила, что достигла 100%-го самообеспечения в снабжении своих Военно-воздушных сил БПЛА.