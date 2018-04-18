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    Иран представил новую систему ПВО

    Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Иран представил новую систему противоракетной обороны "Камин-2". Как сообщает Report, презентация новой системы ПВО состоялась сегодня во время военного парада, приуроченного ко Дню Армии в стране.

    Новая система способна поражать беспилотные летательные аппараты на низкой высоте. Как отмечается, ПВО является обновленной версией комплекса "Мерсад".

    В ходе мероприятия также были представлены последняя версия танка "Зульфикар", боевые машины, артиллерия и другие вооружения.

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