Иран представил новую систему ПВО

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Иран представил новую систему противоракетной обороны "Камин-2". Как сообщает Report, презентация новой системы ПВО состоялась сегодня во время военного парада, приуроченного ко Дню Армии в стране.

Новая система способна поражать беспилотные летательные аппараты на низкой высоте. Как отмечается, ПВО является обновленной версией комплекса "Мерсад".

В ходе мероприятия также были представлены последняя версия танка "Зульфикар", боевые машины, артиллерия и другие вооружения.