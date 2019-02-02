Иран представил новую ракету дальнего радиуса действия

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Вооруженные силы Ирана представили новую крылатую ракету дальнего радиуса действия "Ховейзе", сообщает Report со ссылкой на телеканал Press TV.

Демонстрация ракеты состоялась на выставке военных достижений Ирана в Тегеране на фоне празднований, посвященных 40-ой годовщине победы в стране Исламской революции.

"Эта ракета принадлежит семейству "Сумар". Она может быть приготовлена к запуску в краткие сроки. У нее очень высокая эффективность", - заявил министр обороны Ирана Амир Хатами в ходе выступления.

По его словам, ракета была разработана экспертами компании Aerospace Industries Organization, дальность ее полета составляет более 1350 километров. Министр отметил, что ракета имеет высокую точность и может лететь на малых высотах.