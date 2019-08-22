​Иран представил новый зенитно-ракетный комплекс

Иран продемонстрировал зенитный ракетный комплекс собственного производства "Бавар-373".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила на своем сайте пресс-служба президента страны Хасана Рухани.

"Зенитная ракетная система большого радиуса действия "Бавар-373" была представлена по приказу господина Хасана Рухани как наиболее продвинутая и уникальная система обороны в стране", - говорится в сообщении.

"Наша новая система близка по характеристикам российскому С-400", - цитирует Рухани телеканал Al Mayadeen.

Как сообщил телеканал Press TV, комплекс был представлен на церемонии, посвященной празднованию Дня оборонной промышленности Ирана. Помимо президента на ней присутствовали министр обороны Амир Хатами и другие высокопоставленные военные чиновники.