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Иран представил новый БПЛА

Иран представил новый БПЛА

Иранские военные продемонстрировали новый разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) отечественного производства "Мирадж-1". Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

Отмечается, что при весе 35 кг беспилотник обладает размахом крыльев 3,6 м и способен подниматься на высоту до 12 тыс. футов (3650 м). 

Аппарат способен развивать скорость до 140 км/ч и непрерывно находиться в воздухе 10 часов 30 минут. БПЛА может передавать данные на расстоянии до 150 км и нести дополнительную нагрузку до 5 кг.

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