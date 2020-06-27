Иран представил новый БПЛА

Иранские военные продемонстрировали новый разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) отечественного производства "Мирадж-1". Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

Отмечается, что при весе 35 кг беспилотник обладает размахом крыльев 3,6 м и способен подниматься на высоту до 12 тыс. футов (3650 м).

Аппарат способен развивать скорость до 140 км/ч и непрерывно находиться в воздухе 10 часов 30 минут. БПЛА может передавать данные на расстоянии до 150 км и нести дополнительную нагрузку до 5 кг.