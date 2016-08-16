​Иран предоставит России инфраструктуру для борьбы с терроризмом в Сирии

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Иран предоставит России свою инфраструктуру для борьбы с терроризмом в Сирии.

Как сообщает Report, об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани в интервью агентству İRNA.

Шамхани указал на стратегическое партнерство между Москвой и Тегераном в борьбе с терроризмом в Сирии.

Минобороны России сообщило, что российские бомбардировщики Ту-22М3 и Су-34, взлетев с иранского аэродрома Хамадан, нанесли во вторник удары по объектам ИГ и "Джебхат ан-Нусры" в трех провинциях Сирии.