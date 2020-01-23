Иран предложил возобновить полеты над страной в нормальном режиме

Иран считает возможным возобновление полетов гражданских самолетов в своем воздушном пространстве в обычном режиме в связи с нормализацией ситуации с безопасностью.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в четверг на сайте Росавиации.

"Авиационные власти Ирана проинформировали о том, что после установления основных причин крушения рейса PS-752 [украинского авиалайнера, сбитого иранской ПВО 8 января] проведена оценка существующих рисков безопасности полетов и был разработан соответствующий план корректирующих мероприятий. Также [иранские власти] заявили, что "на данный момент состояние безопасности полетов в нашем воздушном пространстве и аэропортах нормализовано, в связи с чем все авиаперевозчики, в том числе и российские авиакомпании, могут возобновить полеты в нормальном режиме, как и ранее", - говорится в сообщении.