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Иран предлагает коалицию с участием стран Персидского залива под эгидой ООН

Иран предлагает коалицию с участием стран Залива под эгидой ООН
​Иран предлагает коалицию в Персидском заливе с участием Ирака, Саудовской Аравии, Бахрейна, ОАЭ, Катара, Омана и Кувейта под эгидой ООН

Иран предлагает коалицию по безопасности в Персидском заливе с участием Ирака, Саудовской Аравии, Бахрейна, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Омана и Кувейта под эгидой ООН.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф на рабочем завтраке для журналистов ООН в преддверии Генассамблеи.

"Изначально в эту коалицию по безопасности в Персидском заливе должны войти Иран, Ирак, Саудовская Аравия, Бахрейн, Арабские Эмираты, Катар, Оман, Кувейт и, возможно, Йемен. Мы не против того, чтобы в нее вошел Йемен, но сейчас не ясно, что происходит там", - заявил глава иранского МИД.

По его словам, предполагается, что коалиция будет взаимодействовать под эгидой ООН.

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