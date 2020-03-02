Иран потребовал у США снятия санкций из-за коронавируса

США должны снять санкции в отношении Ирана, которые мешают стране бороться с распространением коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким призывом выступил советник иранского президента Хесамеддин Ашена на странице в Twitter.

Советник отметил, что "чем больше заболевание распространится в Иране, тем больше шансов, что оно достигнет (других стран – ред.)".

"Вирус является международной проблемой", - добавил он.

Отметим, что министерство здравоохранения Ирана 19 февраля сообщило о первых в стране случаях заражения новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в городе Куме. По официальной информации, число случаев заражения в Иране составляет 978, при этом зафиксировано по меньшей мере 54 летальных исхода.