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Иран потребовал от США компенсации за подготовку переворота в 1980 году

Иран потребовал от США компенсации за подготовку переворота в 1980 году Суд Тегерана принял решение о взыскании с Соединенных Штатов Америки 330 миллионов долларов компенсации за "планирование переворота" против новосозданной Исламской Республики Иран в 1980 году.
В регионе
26 августа 2023 г. 22:54
Иран потребовал от США компенсации за подготовку переворота в 1980 году

Суд Тегерана принял решение о взыскании с Соединенных Штатов Америки 330 миллионов долларов компенсации за "планирование переворота" против новосозданной Исламской Республики Иран в 1980 году.

Как передает Report со ссылкой на государственное информагентство IRNA, дело возбудили в прошлом году по жалобе "жертв переворота" в международный суд Ирана на власти Соединенных Штатов. Об участии американской стороны в "судебном процессе" не сообщалось.

"Суд признал правительство США виновным в нанесении материального и морального ущерба истцам и обязал его выплатить 30 миллионов долларов компенсации. Кроме того, суд наложил штрафные санкции в размере 300 миллионов долларов", - говорится в материале издания.

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Версия на азербайджанском языке İran 1980-ci ildə çevriliş hazırladığına görə ABŞ-dən təzminat tələb edib

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