Иран потребовал от Интерпола поймать Трампа

Дональд Трамп https://report.az/storage/news/92de8f5cc60aece043d866c2be0fd570/2aee6820-3636-4d10-a558-8af7440b1a35_292.jpg

Судебные власти Ирана требуют от Интерпола внести в международный розыск президента США Дональда Трампа, cообщает Report cо ссылкой на Mehr.

"Удалось идентифицировать 36 человек, участвовавших в подготовке и занимавшихся вопросом убийства Касема Сулеймани, среди которых есть политические и военные деятели США и других стран", - цитирует агентство слова прокурора Тегерана Али Мехра.

По его словам, судебными органами было принято постановление об их привлечении к ответственности и объявлении красного статуса через Интерпол, который предполагает, что силы правопорядка по всему миру будут содействовать поиску и поимке запрашиваемого подозреваемого.

США провели в Багдаде 3 января операцию по ликвидации Сулеймани. В ответ Иран нанес ракетные удары по иракской базе, где расквартированы американские военнослужащие. Первоначально президент США Дональд Трамп и руководство Пентагона заявили, что пострадавших при обстреле не было. Затем военные вынуждены были признать, что пострадавшие есть.