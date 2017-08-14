Иран потратит 520 млн долларов на ракетную программу

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Парламент Ирана большинством голосов принял антиамериканский закон, одним из положений которого стало расширение программы создания баллистических ракет и увеличение ее финансирования.

Как сообщает Report со ссылкой на IRNA, за закон проголосовали 240 из 247 присутствовавших на заседании депутатов.

По информации, в законе предусмотрено выделение 520 млн долларов на программу по разработке баллистических ракет, а также на расширение зарубежных операций Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Законопроект также выделяет около 5 млрд долларов на укрепление обороноспособности страны, противодействие терроризму, усиление дипломатических возможностей Ирана и активизацию разведки, обеспечение региональной стабильности, поддержку КСИР и повышение Ираном оборонительных возможностей против возможных ядерных ударов.

Напомним, закон о новых санкциях в отношении Ирана, России и КНДР американский президент Дональд Трамп подписал 2 августа. США наложили санкции на 18 иранских физических лиц и компаний.