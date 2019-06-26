Иран после 27 июня ускорит процесс обогащения урана

Иран ускорит темпы обогащения урана после 27 июня.

Как передает Report со ссылкой на IRIB, об этом заявил представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.

"По истечении этого срока (27 июня - ред.) темпы обогащения урана ускорятся", - сказал Б.Камальванди. Он также добавил, что запасы обогащенного урана уже значительно увеличились, а 27 июня превысят 300 кг.

Представитель ОАЭИ отметил, что европейцы "не могут или не хотят выполнять свои обязательства" в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), но у Европы "все еще есть шанс" сохранить ядерную сделку.

Отметим, что, согласно ядерной сделке, Иран должен экспортировать в другие страны излишки обогащенного урана, если его объемы превышают 300 кг. 17 июня иранская сторона объявила, что в текущих условиях не считает себя обязанной выполнять это условие, а через 10 дней установленный ядерной сделкой лимиты обогащенного урана будут превышены.