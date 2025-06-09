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Иран пообещал ответить на предложение США по ядерной сделке в ближайшие дни

Иран пообещал ответить на предложение США по ядерной сделке в ближайшие дни Иран предоставит ответ на предложение США по урегулированию ситуации вокруг ядерной программы Тегерана в ближайшие дни.
В регионе
9 июня 2025 г. 00:40
Иран пообещал ответить на предложение США по ядерной сделке в ближайшие дни

Иран предоставит ответ на предложение США по урегулированию ситуации вокруг ядерной программы Тегерана в ближайшие дни.

Как передает Report, об этом сообщил представитель Организации по атомной энергии исламской республики Бехруз Камалванди.

"Ответ Ирана на письменное предложение США практически готов и будет передан в ближайшие дни", - приводит его слова иранское агентство Tasnim.

1 июня пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф направил иранским властям "подробное и приемлемое предложение" по ядерной программе Тегерана. По данным портала Axios, оно предусматривает, что Иран сможет продолжать обогащать уран до низких значений в течение периода, длительность которого будет определена позже. 7 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Иран не должен заниматься обогащением урана, иначе Тегеран будут ждать последствия со стороны Вашингтона.

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