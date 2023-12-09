Иран поможет Таджикистану предотвращать стихийные бедствия

В Душанбе обсуждены вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества и реализации совместных проектов Таджикистана и Ирана по реагированию на стихийные бедствия.

В Душанбе обсуждены вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества и реализации совместных проектов Таджикистана и Ирана по реагированию на стихийные бедствия.

Как передает Report со ссылкой на таджикские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Комитета по чрезвычайным ситуациям республики.

Председатель КЧС Рустам Назарзода встретился с вице-президентом, главой Организации планирования и бюджета Ирана Давудом Манзуром, посетившим Душанбе.

Отмечается, что на встрече стороны обсудили, в том числе, подготовку и переподготовку специалистов таджикского ведомства.

Также глава КЧС выдвинул ряд предложений по совершенствованию международного сотрудничества в контексте предотвращения и ликвидации последствий стихийных бедствий.

На мероприятии была достигнута договоренность об оказания помощи Таджикистану в организации учебных занятий, а также повышения осведомленности жителей о чрезвычайных ситуациях с целью снизить риск катастроф.